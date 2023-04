Leerlingen van CSG Bogerman op werkbezoek bij het A7 aquaduct in Uitwellingerga

UITWELLINGERGA - Leerlingen van het Bogerman college in Sneek mochten donderdag achter de schermen kijken bij het A7-aquaduct bij Uitwellingerga. Dat kon nadat de wethouder hen uitgenodigd had, omdat de klas oplossingen had bedacht. Zij reageerden op een oproep die de Leeuwarder Courant een paar maanden geleden deed, toen de tunnel afgesloten was.

"Voor de leerlingen en ook de docenten is het leuk om achter de schermen te mogen kijken", zegt Puck Rozing, docent van de eerste klas in het vak van 'Technologie en Toepassing'. Op de school in Sneek krijgen alle eerste- en tweedejaars VMBO-leerlingen het vak. De leerlingen zagen onder andere wat voor werk er in het repareren van zo'n aquaduct zit.

Rozing: "Er zijn iedere dag veertig mensen achter de schermen bezig met het aquaduct. Er is een hele mooie lijst met zoveel betrokkenen. Ook de techniek erachter is indrukwekkend, het is niet zo simpel als dat het lijkt."

Inmiddels heeft Rijkswaterstaat een plan over hoe ze het aquaduct aan gaan pakken, een aantal leerlingen zaten daar zonder het te weten, niet ver van af. "Sommige leerlingen kwamen met hun ideeën toch aardig in de buurt van de plannen van Rijkswaterstaat." De school zoekt meer van dit soort uitstapjes in de buurt die ze kunnen organiseren, geeft Rozing aan.