Leerlingen Thomas van Aquinoschool krijgen les over mondgezondheid en denken vooraf zelf mee wat ze willen leren.

SNEEK - De Thomas van Aquinoschool besteedt dit schooljaar doorlopend aandacht aan het thema mondgezondheid. Dit doet de school in samenwerking met een mondhygiënist. De inhoud van de lessen wordt vooraf met kinderen uit de groepen 6 en 7 bepaald door samen met hen verschillende (onderwijs)activiteiten in kleine groepjes te doen. "We willen weten wat kinderen zelf willen leren over een gezonde mond en hoe ze dit willen leren". Met de uitkomst van deze activiteiten worden onder andere poetslessen ontwikkeld.

Door deze manier van werken sluiten de activiteiten over het thema aan bij de belevingswereld van de kinderen. De school werkt ernaartoe om het thema mondgezondheid ieder jaar een vaste plek op school te geven.



Waarom leren over een gezonde mond voor kinderen belangrijk is

Een gezonde mond is een basis voor een goede gezondheid van jonge kinderen. Met een gezond gebit kunnen kinderen beter eten, slapen en leren maar ook fijner spelen en sporten. Het voorkomen van gaatjes en ontstoken tandvlees is daarom belangrijk.



Helaas gaat het al lange tijd niet goed met de kindergebitten in Nederland. Vooral cariës; de ziekte die gaatjes veroorzaakt, is een probleem. Zo blijkt onder andere uit een langlopend onderzoek van TNO (Signalement van de mondzorg 2018). Ook uit meer recent onderzoek van GGD Fryslân, Kindmonitor 2022, is te lezen dat 50 procent van de Friese 8 tot 12-jarige kinderen wel eens een gaatje heeft gehad.



Cariës is een gedragsziekte die gemakkelijk voorkomen kan worden door iedere dag twee keer tanden te poetsen en goed te letten op wat en hoe vaak je eet en drinkt. Door kinderen van jongs af aan vaardigheden te leren op het gebied van (mond)gezondheid, is de verwachting dat ze ook in de toekomst gezonde keuzes gaan maken. Hiermee kunnen ze (mond)gezondheidsproblemen voorkomen.

Poetsen in de klas

Tijdens de lessen over een gezonde mond is een vast onderdeel het samen poetsen in de klas. Door het fijnkauwen van een plakkleurtablet zien de kinderen waar de tandplak op hun tanden zit. Waar de tandplak zit worden de tanden paars van kleur! Dan laat de mondhygiënist op een poetsmodel of het poetsbeest zien hoe je goed tandenpoetst. Daarna poetsen de kinderen volgens de aangeleerde poetsmethode (binnenkant, buitenkant, bovenkant) alle tandplak weg. Na een vrolijk poetslied zijn alle tanden weer stralend schoon!

Ouders betrekken bij mondgezondheid van hun kind

Kinderen hebben bij het aanleren van gezond gedrag de steun van hun ouders nodig. Daarom probeert de school de ouders te betrekken bij het thema mondgezondheid en de activiteiten. Zo worden ouders op de hoogte gehouden van de poetslessen via de Socialschool app en facebook. Ook krijgen kinderen van de middenbouw ‘doe-opdrachten’ over een gezonde mond mee naar huis. Afgelopen november zijn ouders van groep 1 en 2 uitgenodigd om de poetslessen van hun kind bij te wonen. Via posters in de school en uitgedeelde flyers worden ouders geadviseerd om twee keer per jaar met hun kind naar de tandarts en/of mondhygiënist te gaan. Ook staat hierop aangegeven dat zo een bezoek voor hun kind gratis is.

Materialen tijdens de lessen

De tandenborstels worden beschikbaar gesteld door het ‘Ivoren Kruis’. Daarnaast wordt onder andere gebruik gemaakt van het voorlichtingsprogramma ‘Hou je mond gezond ’van het ‘Ivoren Kruis’(www.ivorenkruis.nl) en Trammelant in Tandenland.

Voor meer informatie over de lessen mondgezondheid voor kinderen van de basisschool: www.houjemondgezond.nl en www.trammelantintandenland.nl.