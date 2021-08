Leerlingen RSG Sneek starten schooljaar met massale acties voor de buurt

Sneek- Aanstaande vrijdag trappen duizend leerlingen van RSG Magister Alvinus Sneek het schooljaar af met een Young Impact Take Over. Ze krijgen op die dag geen les, maar maken in plaats daarvan impact op hun eigen buurt. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 jongeren zich wil inzetten voor de maatschappij, maar niet weet hoe of waar ze moeten beginnen. Daarom reist jongerenorganisatie Young Impact het hele land door om scholen ‘over te nemen’ met deze bijzondere projectdag. Het doel is om de aanwezige jongeren laagdrempelig te laten ervaren hoe zij een positieve impact kunnen maken op de samenleving. Zo doen ze onder andere een massale opruimactie en vragen ze aandacht voor de lhbtigemeenschap door het krijten van regenboog zebrapaden in de wijk.

Young Impact Take Over

Zodra de Young Impact truck het schoolplein op komt rijden, is het één groot feest. Er wordt een podium opgebouwd en de DJ zorgt meteen voor een dosis energie. De leerlingen krijgen workshops over thema’s als talentontwikkeling en ‘stap uit je comfort zone’ om hen te motiveren hun talenten in te zetten voor een ander. Daarnaast helpt Young Impact hen te ontdekken welk thema zij belangrijk vinden. Vervolgens gaan ze ook écht in actie komen door deel te nemen aan een mega-challenge. De leerlingen gaan zwerfafval opruimen, regenboogzebrapaden krijten voor lhbti-acceptatie, kaartjes schrijven voor ouderen in verzorgingshuis Patyna, kunstwerken maken over mentale gezondheid en spullen inzamelen in samenwerking met de kledingbank ‘Een Tweede Leven’ voor buurtgenoten die in armoede leven. De dag wordt afgesloten met een optreden van zanger Paul Sinha (bekend van ‘Bootje’ en ‘Dans met mij’) die de leerlingen beloont voor de gemaakte impact.

Wendy Kakebeeke, directeur Young Impact: “Na een schooljaar dat vooral in het teken stond van corona, starten we dit schooljaar spectaculair. We verrassen duizenden jongeren met een dag vol energie en impact. Natuurlijk met als doel om jongeren op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met maatschappelijke betrokkenheid.”

Laura van Dasselaar, teamleider RSG Magister Alvinus Sneek: “Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich bewust zijn van de wereld om hen heen. Daarom trappen we dit schooljaar af door massaal impact te maken op de stad Sneek. We verwachten dat de trainers van Young Impact onze leerlingen als geen ander zullen enthousiasmeren.”

Over Young Impact Young

Impact is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste spelers op het gebied van jongeren en maatschappelijk bewustzijn in Nederland. Young Impact gelooft dat iedere jongere diens talent kan inzetten om daarmee een positieve impact te maken. Daarom reist de organisatie heel Nederland door met een vooruitstrevend scholenprogramma, worden jaarlijks de Young Impact Awards uitgereikt en worden verschillende impact activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse Young Impact Day. Young Impact is een initiatief van NJR, CJP, NLvoorelkaar en Wij zijn JONG. De Young Impact Take Over wordt mede mogelijk gemaakt door Vattenfall Foundation.