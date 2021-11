Leerlingen Piet Bakkerschool Sneek krijgen les over eigen zonnepanelen

De school is daarmee niet alleen voorzien van duurzame stroom maar grijpt de gelegenheid aan om haar leerlingen les te geven over zonnestroom en de positieve effecten ervan op het klimaat. De school heeft het plaatsen en installeren van de zonnepanelen voor de kinderen gefilmd. Bovendien staat in de school een informatiescherm waarop de kinderen kunnen zien hoeveel stroom de zonnepanelen op hun dak elke dag opleveren.

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn meer Zonnescholen zoals De Barte in Hemelum en De Klimbeam in Koudum. We hopen dat andere scholen in onze gemeente dit goede voorbeeld volgen.