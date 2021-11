Leerlingen Kei College in actie voor vluchtelingen

HEERENVEEN/SNEEK- Leerlingen uit klas 4 van het Kei College hebben kratten vol kinder- en babyspullen verzameld voor het AZC in Sneek en het opvangcentrum in Heeg. Dit deden ze voor het vak Maatschappijleer waar ze de opdracht kregen om een paperclip te ruilen tegen een kinder- of babyartikel.

De vierdejaars kregen een paperclip mee. Deze paperclip moesten ze ruilen tegen een kinder- of babyartikel. Dit kon van alles zijn: speentjes, knuffels, luiers, flesjes of bijvoorbeeld kleren. Daarnaast moesten de vierdeklassers een persoonlijke brief schrijven aan de ontvanger. Deze brieven zijn vertaald en de mooie boodschappen zijn gedeeld met de ouders. Sommige leerlingen hebben zelfs hun contactgegevens achtergelaten. “Dan kan het kindje later, als hij/zij wat ouder is met mij een potje voetballen,” noemden een aantal leerlingen.

Betrokken

De leerlingen waren erg betrokken bij de opdracht. “Het geeft mij een goed gevoel om iets te doen voor een ander die het nodig heeft,” volgens een leerling uit klas 4. Vooraf de opdracht, hebben de vierdejaars een documentaire gekeken: ‘het Afghanistan dat je niet kent’. Dankzij deze documentaire hebben ze een beeld gekregen van hoe het eraan toe gaat in Afghanistan. Op de vraag wat zij zouden doen in die situatie zei bijna iedereen: “vluchten naar een ander land.” En dat was precies het doel van de opdracht; leerlingen bewust maken van de reis van een vluchteling en hun empathie en betrokkenheid rond dit onderwerp vergoten.

Gewaardeerd

Onlangs zijn de kratten vol geruilde baby- en kinderspullen langsgebracht bij het AZC in Sneek en het opvangcentrum in Heeg. Tientallen kinderen renden enthousiast naar de auto en hielpen met uitladen. “Bedankt! En bedankt vooral de geweldige leerlingen,” aldus de locaties die de ontvangen producten erg waardeerden.