Leerlingen in Súdwest-Fryslân bedenken oplossing om zwerfafval te voorkomen

SNEEK- De Waste Battle 2021 is van start. Bij de Waste Battle strijden leerlingen van het voortgezet onderwijs in Súdwest-Fryslân in groepjes tegen elkaar wie het beste idee heeft om zwerfafval te voorkomen. De winnaars krijgen een geldbedrag en hulp bij het uitvoeren van hun idee. Vanochtend ging de eerste voorronde van start, op CSG Bogerman.