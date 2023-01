Leerling-kok Max Risselada uit Hemelum springt gat in de lucht na winst 'Gouden Koksmuts'

AMSTERDAM/HEMELUM - De 21-jarige Max Risselada uit Hemelum is leerling-kok bij restaurant Flore, twee Michelinsterren, in Amsterdam. Samen met sous-chef Jasper Panis, eveneens van Flore, sprong hij tijdens de horecabeurs Horecava in de Amsterdamse RAI een gat in de lucht. Het duo won een belangrijke kookwedstrijd en verdiende daarmee de 'Gouden Koksmuts'.

Een prachtige prestatie. Ze waren de beste van zes deelnemende teams. Naast de eer en de 'Gouden Koksmuts' ontvingen Risselada, die begon als afwashulp bij Hotel Jans in Rijs, en Panis samen een cheque van duizend euro. Ook kreeg het winnende koksduo onder meer een Big Green Egg bbq en een waardebon voor 750 euro aan kalfsvlees.

Verrassende combinatie

In de kookarena van het Gastronomisch Gilde op de Horecava moesten de teams een viergangen menu voor de jury bereiden. Ze kregen een blackbox met daarin onder andere sukade, zeebaars en zwezerik. De vis moest worden gebruikt in het voorgerecht, in het hoofdgerecht vormde kalfsvlees de basis en het nagerecht moest minimaal bestaan uit twee ingrediënten van de blackbox. Het team van Flore wist de winst binnen te halen door, zo laat de jury weten, een verrassende combinatie van smaken, kleuren en structuren. Een menu dat door vooraf goed voorbereiden tot stand is gekomen.

Een eigen restaurant

Naast het zijn van leerling-kok bij Flore in Amsterdam volgt Max Risselada de horeca-opleiding van ROC Friese Poort in Sneek. Zijn leerlingcontract bij Flore loopt in augustus af, waarna het de vraag is of hij daar kan blijven of dat Max zijn passie voor koken elders moet gaan beproeven. Dat hij in de wereld van het culinaire wil blijven staat voor de 21-jarige Hemelumer wel vast. In de toekomst, als hij rond de 40 jaar is, wil hij graag een eigen restaurant beginnen. Het liefst op het Friese platteland, wellicht in Hemelum.



Bekijk het videoverslag: