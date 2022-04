Leer werken met digitale zorg in de Bibliotheek

SNEEK- Dinsdag 26 april start de gratis cursus DigiVitaler in de Bibliotheek in Sneek. Deze cursus bestaat uit drie onderdelen waarin verschillende vormen van werken met digitale zorg geoefend worden.

Contact met de huisarts of ziekenhuis verloopt steeds vaker digitaal via smartphone, tablet of computer. Dat is handig want het kost minder tijd en moeite en hierdoor heeft u altijd en overal toegang tot uw eigen gegevens, of van diegene waarvoor u zorgt.

Maar hoe werkt deze digitale zorg precies? Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen met de dokter, inloggen in een patiëntenportaal of het zoeken naar betrouwbare informatie op internet. Dat kan best lastig zijn. De Bibliotheek kan hierbij helpen.

De lessen zijn gratis en u hoeft geen lid te zijn. Het is handig als u al een beetje ervaring hebt met de smartphone, computer of tablet. Heeft u dat nog niet? Ook dat kunt u leren in de Bibliotheek.

Wilt u meer informatie over deze cursus of wilt u zich meteen opgeven? U kunt bellen; 0515 – 435240 of een e-mail sturen naar sneek@bmf.nl. Of kom even langs in de Bibliotheek. Meer informatie is ook te vinden via www.bmf.nl