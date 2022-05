Leendert van Eck is de nieuwe Commercieel Directeur van Poiesz Supermarkten B.V.

SNEEK- Na het vertrek van de heer Harrie Westra per 1 maart jl. als Commercieel Directeur van Poiesz Supermarkten B.V., is er binnen de onderneming gericht gewerkt aan een kwalitatieve invulling van deze vacature. Toekomstgericht is gezocht naar een vakbekwame people manager met veel relevante ervaring en een heldere kijk op de business die een verrijking vormt voor het bestaande team.

De Directie en de Raad van Commissarissen zijn blij met het gegeven dat de heer Leendert van Eck met ingang van 30 mei 2022 in dienst treedt als Commercieel Directeur van Poiesz Supermarkten B.V.

Leendert van Eck zal als Commercieel Directeur verantwoordelijk zijn voor de commercie, de marketing & communicatie, de supply chain en de operatie (de aansturing van de 69 filialen van Poiesz). Het gegeven dat de heer Van Eck ontegenzeggelijk kan worden gekarakteriseerd als een ‘commercieel winkeldier’ die het beste uit de formule en mensen kan halen en echt een teamspeler is, maakt dat het fundament onder zijn kandidatuur alvast zeer stevig is.

Laatstelijk was Leendert van Eck actief als Algemeen Directeur van DEEN Supermarkten alwaar hij ook verantwoordelijk is geweest voor de commercie, de operatie en de logistiek. Naast een bijna 16 jaar durende verbintenis met DEEN is Leendert ook werkzaam geweest bij DekaMarkt, Marktkauf en Unigro. Het doorlopen carrière pad heeft ervoor gezorgd dat Leendert van Eek meer dan geëquipeerd is om, in lijn met de ambities van Poiesz Supermarkten B.V., van toegevoegde waarde te zijn voor de verdere dóórontwikkeling van de onderneming.

Energie

“Ik ben heel erg blij met en trots op het gegeven dat ik weer mag werken voor een prachtig en rechtgeaard familiebedrijf zoals Poiesz Supermarkten B.V. dat is. Sinds het eerste gesprek is het enthousiasme om in het Noorden van Nederland aan het werk te gaan alleen maar verder gegroeid en ik bruis van energie om er samen met alle medewerkers een groot succes van te maken”, aldus Van Eck.

Ook Algemeen Directeur Piet Smit is verguld met het aantrekken van Leendert van Eck als Commercieel Directeur. “In Leendert zie ik de beoogde en gewenste commerciële en operationele roerganger die in staat is om Poiesz Supermarkten B.V. op alle fronten weer verder te brengen. De afgelopen jaren hebben we vele successen geboekt en stappen gezet, maar natuurlijk willen we te allen tijde onszelf blijven ontwikkelen om zo de continuïteit van ons prachtige bedrijf te borgen. Daarom is de komst van Leendert van Eck heel belangrijk”, zo geeft de heer Smit aan.

69 supermarkten, 68 slijterijen

Poiesz Supermarkten B.V. is met 69 supermarkten, 68 slijterijen en een sterke onlinepropositie actief in het Noorden van Nederland en is met haar klantgerichte insteek, unieke bedrijfscultuur en een sterk prijs-actiebeleid een zeer relevante kwaliteitssupermarkt met de volledige focus op de continuïteit van het familiebedrijf.