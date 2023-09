‘Leegstand is achteruitgang’ in Top en Twel

OPPENHUIZEN - Het is vandaag een jaar geleden dat dorpswinkel Centerrr aan de Tsjerkebuorren in Oppenhuizen de deuren sloot. Sindsdien staat het winkelpand leeg en vragen vele Top en Twelsters zich af wat er met het gebouw gaat gebeuren.

Van een levendige plek midden in het dorp naar een aanblik die met de dag treuriger wordt. En hetzelfde geldt al jaren voor de voormalige zuivelfabriek aan de Brêgesleatswei in Uitwellingerga. Hopelijk wordt het in de toekomst beter, want de inwoners storen zich aan deze lelijke plekken in het tweelingdorp. Zo bleek uit de recentelijk gehouden dorpsenquête. Niet alleen stilstand, ook leegstand is achteruitgang.

Bron: Topentwelonline.nl