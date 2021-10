Ledental OVTT blijft groeien

Vijftig ondernemers die werken en/of wonen in Top & Twel, die samen de krachten bundelen voor de mooie dorpen en ook met elkaar willen samenwerken en netwerken.

Wie deze ondernemers zijn, is te volgen via het Facebook- en Instagramaccount van de OVTT. Deze kanalen worden ingezet om bedrijven uit te lichten door middel van bedrijfsbezoekjes. Interessant om te lezen wat onze ondernemers zoal doen en ook hoe ondernemend ze zijn.



Vijf jaar geleden is de OVTT opgericht. Het eerste lustrum wordt volgende maand gevierd.

Bron: www.topentwelonline.nl