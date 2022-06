Ledenreis Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- Op 15 juni organiseert de Vereniging Fries Scheepvaart Museum een ledenreis. U bezoekt Museum Warten (foto)en Openlucht museum It Damshûs. Onderweg in de bus vertelt Gabriël Vriens, bekend van de verschillende lezingen die hij geeft in het museum, van alles over de unieke kenmerken in het landschap die we passeren.