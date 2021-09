Ledenaantal sportverenigingen een 'boost' geven, start ‘De Wike’ in Joure

FRYSLÂN - Door corona zagen veel sportverenigingen een daling in het aantal leden en ook zijn we met zijn allen minder gaan sporten. Daarom organiseert Sport Fryslân van 17 tot en met 26 september 'De Wike’.

De week ging vrijdag met kleutergym van start in de Jouster sporthal De Stuit. Bij de aftrap was ook voetbalcoach Foppe de Haan aanwezig. Hij onderschrijft het belang van sportverenigingen in regio. ,,Het verenigingsleven heeft mij groot gemaakt. Eerst ga je voor je zelf, omdat het leuk vindt om te sporten. Na verloop van tijd merk je dat jet het binnen een sportvereniging samen doet met teamgenoten, maar ook met vrijwilligers. Zonder hen bestaan de verenigingen niet'', zei de Haan. Hij probeerde het gymtoestel ook zelf event uit.

Sportverenigingen in Fryslân openen tijdens ‘De Wike’ hun deuren om inwoners kennis te laten maken met sport- en beweegaanbod. Inwoners kunnen bij een sportvereniging in de buurt ontdekken welke sport bij ze past. Activiteiten zijn er voor alle leeftijden en er is van alles te beoefenen: van bootcamp tot aan rugby. Maar ook bijvoorbeeld badminton, bodyfit, dans, hardlopen, cheerleading, discohockey of aerobics.

Wat er te doen is in jouw gemeente is te vinden op www.dewike.frl. Deelname is gratis.