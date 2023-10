Le Champion stopt met Mar-athon Sneek

SNEEK- Ondanks het feit dat Sportorganisatie Le Champion in 2021 dit prachtige Friese evenement heeft overgenomen, heeft de organisatie besloten de Mar-athon Sneek in 2024 niet te organiseren.

Le Champion is tot dit besluit gekomen vanwege de terugloop in deelnemersaantallen en het groeiende aantal organisatorische uitdagingen, die tegelijkertijd veel extra kosten met zich meebrengen. De afgelopen maanden zijn er diverse alternatieven onderzocht om toch een doorgang te kunnen vinden.

Naast zoveel mogelijk mensen in beweging brengen heeft Le Champion als doel om onvergetelijke en unieke evenementen te organiseren. Een hoog kwaliteitsniveau, uitgebreide verzorging en veiligheid zijn daarbij belangrijke factoren. De benodigde wijzigingen in het concept van het evenement zullen afbreuk doen aan deze belevenis, vandaar dat de organisatie heeft moeten besluiten het evenement niet meer te organiseren.

Le Champion wil graag iedereen bedanken die betrokken is geweest bij de Mar-athon Sneek. Syb van der Ploeg die traditiegetrouw het Midzomerfestival organiseerde op het Martiniplein, alle partners, gemeentes en sponsoren die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk de inzet van de vele verenigingen en vrijwilligers. Dankzij jullie kijken we met trots terug op twee mooie edities.

De Mar-athon Sneek is een uniek wandel- en hardloopevenement, een toevoeging voor de prachtige omgeving rondom het Sneekermeer. Als er organisaties geïnteresseerd zijn in een overname van de Mar-athon Sneek dan staat Le Champion hiervoor open.

Over het evenement

De Mar-athon Sneek is voor het eerst georganiseerd in 2014 door Stichting Sport als Stimulans. In totaal zijn er 7 edities georganiseerd, met in 2017 een recordaantal deelnemers van 7.500. In 2023 stonden er 4.000 deelnemers aan de start van het evenement.

We nodigen alle wandelaars en hardlopers uit om in 2024 deel te nemen aan één van de vele andere evenementen die Le Champion organiseert. Zie hiervoor onze kalender op lechampion.nl/evenementenkalender