LAS start seizoen met fantasievolle schrijver Joost Oomen

SNEEK- Op woensdag 28 september a.s. ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de veelzijdige en fantasievolle auteur Joost Oomen. De in IJsbrechtum opgegroeide Oomen werd door de Volkskrant uitgeroepen tot literair talent van 2021. Velen zullen hem ook kennen van zijn columns in de Leeuwarder Courant. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1 te Sneek, aanvang 20.15 uur.

Joost Oomen (1990) is dichter, schrijver, performer en muzikant. Na zijn jonge jaren in IJsbrechtum studeerde hij Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij tevens fungeerde als huisdichter. Als stadsdichter van Groningen won Oomen in 2011 het Hendrik de Vriesstipendium voor nieuwe literatuur. Als dichter trad hij op van Pisa tot Parijs, en van Lowlands tot Oerol. Tevens is hij actief als organisator van Kantoorpoëzie, Dichters in de Prinsentuin en Explore the North en als schrijfdocent voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Hij publiceerde de dichtbundels Vliegenierswonden (2011) en De stort (2013), en na de novelle De zon als hij valt (2016) verscheen zijn debuutroman Het Perenlied (2020). Deze roman laat zich niet eenvoudig samenvatten: elke poging doet deze wonderbaarlijke geschiedenis tekort. Het is een magisch-realistisch sprookje; wonderlijk, vrolijk en poëtisch. “Hier wordt de taal opnieuw uitgevonden”, aldus literaire website Tzum.

Visjes

Recentelijk verscheen Oomens fantasievolle en poëtische reisverslag Visjes (2022). Het eilandje Salina, bestaande uit twee dode vulkaantoppen, vijf dorpjes en een vuurtorentje is in mineur. Al maanden blijven de toeristen weg. Midden in deze crisis, in mei 2021, wordt Joost Oomen uitgenodigd voor een kunstenaarsresidentie op Salina. Hij besluit de eilanders te helpen. Om de toeristen terug naar het eiland te lokken, wil hij bewijzen dat de vissen rond Salina gevoel voor poëzie hebben. Hoe? Door ze met een gedicht te vangen. Het verslag is een lofzang op Italiaanse eilanden en het logboek van een artistiek avontuur.

Noorderlingen zullen Joost Oomen ook kennen van zijn columns in de Leeuwarder Courant en Het Dagblad van het Noorden.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.