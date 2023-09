LAS start nieuw seizoen met schrijver Tommy Wieringa

De bijeenkomst vindt plaats bij Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 te Sneek. De aanvang is 20.15 uur

Tommy Wieringa (Goor, 1967) bracht een belangrijk deel van zijn jeugd door op de Antillen. Hij studeerde geschiedenis in Groningen en journalistiek in Utrecht. Met zijn vierde roman, Joe Speedboot, brak hij in 2005 door naar een groter publiek. Voor het boek ontving Wieringa de F. Bordewijkprijs, 2006. Sindsdien is zijn staat van dienst nauwelijks samen te vatten. Deze varieert van de publicatie van vele romans, reisverhalen, het Boekenweekgeschenk van 2014 (Een mooie jonge vrouw), columns, een filmscenario, hoorspelen en televisieprogramma’s.

Het rijke oeuvre van Tommy Wieringa werd meermaals genomineerd voor en bekroond met literaire prijzen. Voor de roman Dit zijn de namen ontving Wieringa in 2013 de Libris Literatuurprijs en de Prijs van de Lezersjury van de Gouden Uil. Datzelfde jaar werd de Engelse vertaling van Caesarion genomineerd voor de Dublin Literary Award.

De nieuwste roman Nirwana vertelt in 464 pagina’s de honderdjarige geschiedenis van een grootvader die het heden bepaalt van een kleinzoon. Een eeuw ook waarin de wereld in vuur en vlam stond. De kleinzoon vindt verloren gewaande dagboeken van zijn opa, die een ontstellend licht werpen op diens oorlogsjaren. Tommy Wieringa zal op de bijeenkomst zijn gehoor hier vers van de pers over vertellen.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.