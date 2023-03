LAS ontvangt veelzijdig talent Marion Bloem

SNEEK- Woensdag 19 april a.s. ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de auteur, filmmaker en beeldend kunstenaar Marion Bloem. Met haar debuutroman Geen gewoon Indisch meisje (1983), brak zij door bij het grote publiek. Begin dit jaar verscheen haar roman Meisjes uit het dorp. In 2022, haar jubileumjaar van 50 jaar schrijverschap, werd haar oeuvre bekroond met de prestigieuze Constantijn Huygens-prijs. De bijeenkomst vindt plaats in boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 in Sneek. De aanvang is 20.15 uur.

Marion Bloem werd in 1952 geboren in een gezin van vier kinderen, waarvan de Nederlands-Indische ouders in 1950 waren gevlucht uit Indonesië. Na de HBS ging in ze 1971 psychologie studeren in Utrecht, waar ze 1977 afstudeerde in de klinische psychologie. Al tijdens haar studie verscheen haar eerste jeugdboek Matabia (1972), over een Indisch meisje in Nederland in de jaren vijftig.

Haar literaire debuut voor volwassen volgde in 1983 met de roman Geen gewoon Indisch meisje. Met dit boek brak zij door bij het grote publiek. Daarna volgden vele romans, die vaak met de Nederlands-Indische geschiedenis te maken hebben of met het migrantenbestaan in Nederland. Daaronder ook boeken samen met Ivan Wolffers, haar vorig jaar overleden man. In 1993 ontving Bloem de E. du Perronprijs voor haar hele oeuvre. En in 2022, haar jubileumjaar van 50 jaar schrijverschap, werd haar oeuvre nogmaals bekroond, met de Constantijn Huygens-prijs.

Naast het schrijven van heel veel boeken, maakte Marion Bloem ook speelfilms, documentaires en tv-programma’s. Ook is ze actief als beeldend kunstenaar. Haar schilderijen worden regelmatig geëxposeerd in zowel in Nederland als België.

Begin dit jaar verscheen de roman Meisjes uit het dorp. In een interview met de Volkskrant zei Marion Bloem hierover: “Mijn nieuwe roman gaat over het opgroeien van dorpsmeisjes, vriendschap en puberdromen, de ouders met onverwerkte oorlogstrauma’s, kleine behuizing, spanning in huis en lijfelijke straffen. Ook mijn moeder had de handen los, wat ik enigszins begrijp gezien de omstandigheden.”

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.