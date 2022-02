LAS ontvangt schrijver Rob van Essen

SNEEK - Vrijdag 25 februari a.s. ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de fantasievolle auteur Rob van Essen. Met zijn roman De goede zoon won hij in 2019 de Libris Literatuurprijs. Onlangs verscheen zijn nieuwste roman Minneapolis, waarin hij weer zijn eigen absurdistische wereld schept. De bijeenkomst vindt plaats in Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 te Sneek, aanvang 19.30 uur.

Rob van Essen (1963) publiceerde zijn eerste roman in 1996; ondertussen staan er veertien romans en verhalenbundels op zijn naam. Hij is ook vertaler en recensent bij NRC Handelsblad. In 2015 ontving hij de J.M.A. Biesheuvelprijs voor zijn verhalenbundel Hier wonen ook mensen en in 2019 kreeg hij de Libris Literatuurprijs toegekend voor de roman De goede zoon. Eind vorig jaar volgde Minneapolis, Van Essens met spanning verwachte nieuwe roman.

Ook in Miniapolis ontvouwt zich zijn kenmerkende vertelkunst weer op volle sterkte - absurdistisch, menselijk, melancholisch en vol humor. Net als in zijn eerdere werk zoekt Van Essen de grenzen op van de werkelijkheid. Hij ontvoert je naar een wereld waarin vanuit het niets de vreemdste dingen gebeuren. Regelmatig word je op het verkeerde been gezet en vraag je je af waar je aan toe bent. Maar toch weet hij je mee te nemen in zijn verhaal, maakt je aan het lachen en zet je aan het denken.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl en bij de balie van Boekhandel Van der Velde Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs. Toegang met QR code (App of papieren versie). Denk om de vervroegde aanvangstijd.