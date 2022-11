LAS ontvangt schrijver en tv-persoon Splinter Chabot

SNEEK- Op woensdag 23 november a.s. ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de kleurrijke schrijver Splinter Chabot. Zijn in 2020 op z’n 24e verjaardag verschenen debuutroman Confettiregen werd direct een bestseller. Behalve schrijver is Chabot ook programmamaker, presentator en politicoloog. Hij is bekend van diverse radio- en tv-programma’s, waaronder zijn eigen talkshow ‘SPLNTR!’

Splinter Chabot (1996) doet al op jonge leeftijd van zich spreken. Naast zijn studie Politicologie en Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is Chabot van 2017 tot 2019 landelijk voorzitter van de JOVD. Daarna maakt hij in 2019 de televisieserie ‘SPLINTER, in de politiek’. Voor deze zesdelige serie interviewt Splinter verschillende politici over stress en de (on)mogelijkheid om jezelf te blijven in de politiek. Hierna volgen meer programma’s voor radio en tv, waaronder nu de serie ‘Ondertussen aan de Hofvijver’, over de renovatie van het Binnenhof. Bekend is natuurlijk ook zijn eigen talkshow ‘SPLNTR!’ waarin hij jonge, spraakmakende en niet alledaagse gasten ontving uit de wereld van kunst, cultuur, politiek en media. In 2021 deed Splinter mee aan het programma ‘Wie is de Mol?’.

Als schrijver debuteerde Splinter op zijn 24e verjaardag met de roman Confettiregen (2020). Hoewel de hoofdpersoon Wobie heet, betreft het een autobiografisch verhaal over Chabots coming-out en zijn worsteling op de weg ernaartoe. Het boek werd direct een bestseller, en zal verfilmd worden door film- en documentairemaker door Michiel van Erp. Nog in hetzelfde jaar verscheen het boek Roze Brieven, een bundeling van de meest bijzondere, ontroerende, grappige, treurige en hoopvolle reacties die hij heeft ontvangen na de verschijning van Confettiregen, inclusief Splinter zijn reactie op deze brieven.

In april 2022 verscheen zijn nieuwste roman Als de Hemel genoeg ruimte heeft. Ook dit boek is een zoektocht, maar dan van twee vrienden. Ze besluiten samen op reis te gaan door een land dat lang geleden betoverend is geweest. De route is uitgestippeld, de bestemming staat vast. Onderweg komen ze voor de grootste keuzes uit hun leven te staan.

Voor wie het nog niet wist: Splinter Chabot is zoon (derde van de vier) van schrijver/dichter Bart Chabot.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.