LAS ontvangt schrijfster Suzanna Jansen

SNEEK- Woensdag 25 januari ontvangt de stichting LAS (Literaire Activiteiten Sneek) de journaliste en schrijfster Suzanna Jansen. Zij verwierf in 2008 landelijke bekendheid en waardering met haar boek Het Pauperparadijs, een familiegeschiedenis over vijf generaties in de roemruchte bedelaarskolonie Veenhuizen.

Onlangs verscheen haar boek De Omwenteling of de eeuw van de vrouw. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 januar in boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 in Sneek. De aanvang is 20.15 uur.

Het Pauperparadijs

Kort na het verschijnen van Het Pauperparadijs was Suzanna Jansen al eens te gast in Sneek. Daarna maakte dit boek een hoge vlucht: het werd een bestseller en bekroond met de Vrouw & Kultuur Debuutprijs 2010. Inmiddels is de 68e druk bereikt. Er zijn vertalingen in het Spaans en het Duits, en er kwam een theatrale luistertocht, met vertellingen, voorleesfragmenten, korte scènes en muziek die de geschiedenis van Veenhuizen ontvouwen – van de negentiende-eeuwse Maatschappij van Weldadigheid tot het huidige gevangenisdorp.

Persoonlijke zoektocht

Na een aantal andere publicaties, waaronder het boek Ondanks de zwaartekracht (2018), een persoonlijke zoektocht over het realiseren van idealen, verscheen in 2022 De Omwenteling of de eeuw van de vrouw. Dit boek gaat verder op Het Pauperparadijs, maar schetst de afgelopen eeuw vanuit een nieuw perspectief: dat van de vrouw. Vanuit het leven van haar moeder (Betsy uit het Pauperparadijs), haar oudere zus en zichzelf vertelt Suzanna Jansen hoe vrouwen leefden binnen de marges van ondergeschiktheid en dienstbaarheid, en hoe de strijd verliep om te worden behandeld als gewoon mens. Gaandeweg ontdekt Suzanna’s moeder Betsy dat een vrouw ook naar een ander leven mag verlangen.

“Ik noem mezelf schrijfster en niet schrijver, want het doet ertoe dat ik vrouw ben”, zei Suzanne Jansen in een interview met de Volkskrant naar aanleiding van dit boek. Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.