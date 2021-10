LAS ontvangt schrijfster Nicolien Mizee

SNEEK- Woensdag 13 oktober a.s. ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de auteur Nicolien Mizee. Zij geniet vooral bekendheid door haar reeks Faxen aan Ger. Maar ook vanwege haar roman Moord op de moestuin. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1 te Sneek.

Nicolien Mizee debuteerde in 2000 met de roman Voor God en de Sociale Dienst. In drie faxen beschrijft de hoofdpersoon met treffende ironie en compromisloze eerlijkheid de moeizame zoektocht naar zichzelf. En haar strijd met de sociale dienst.

Na diverse publicaties, romans, gebundelde columns en een kinderboek, verschijnt in 2017 het eerste deel in haar reeks faxenboeken: De kennismaking - Faxen aan Ger. Mizee ziet de dingen vaak anders dan haar medemensen en dat stuit op wederzijds onbegrip. Andere mensen zijn sowieso moeilijk voor haar. De faxen beschrijven

haar worsteling met de sociale dienst, geld, vrienden, familie, het schrijven en met relaties. De kennismaking is een verzameling schitterende portretten, geestige gebeurtenissen, droevige misverstanden, wezenlijk gekonkel. Steeds oprecht, vaak briljant geformuleerd. In 2020 won Nicolien Mizee de Henriette Roland Holst-prijs voor haar boeken De kennismaking - Faxen aan Ger en De porseleinkast - Faxen aan Ger.

Onlangs verscheen het reeds vierde deel in deze reeks: Hoog en laag springen - Faxen aan Ger (2021). Zoals de andere faxenboeken werd ook deze uitbundig ontvangen.

Tussendoor waren er nog andere publicaties. Zo maakte Mizee in 2019 op aangename wijze een uitstapje naar een ander genre met het succesvolle boek Moord op de moestuin. Dit niet alledaagse moordmysterie werd genomineerd voor de BookSpot Literatuurprijs (opvolger van de AKO Literatuurprijs).

Reserveren kan via een mailtje naar info@stichtinglas.nl, of aan de balie van Boekhandel Van der Velde. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs. Toegang alleen met QR-code (App of papieren versie).