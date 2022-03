LAS ontvangt schrijfster Joke van Leeuwen

SNEEK- In de verplaatste Boekenweek, op woensdag 13 april a.s. ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de veelzijdige auteur Joke van Leeuwen. Voor haar gehele oeuvre won zij de Constantijn Huygens-prijs. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1 te Sneek, aanvang 20.15 uur.

Joke van Leeuwen (1952) is een veelzijdig kunstenaar: dichter, schrijver van boeken voor kinderen en volwassenen, tekenaar en performer. Haar stijl is levendig, origineel en prikkelend. Zij heeft een grondige hekel aan het onderscheid dat gevestigde schrijvers maken tussen kinderboeken en ‘echte’ literatuur.

Van Leeuwen studeerde grafische kunsten aan onder meer de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en geschiedenis in Brussel. In 1978 debuteerde zij als kinderboekenauteur met De Appelmoesstraat is anders. In datzelfde jaar won ze alle prijzen op het Camerettenfestival en kwam daarmee terecht in het cabaretcircuit. Vanaf 1984 stond zij minder frequent op de planken, maar kwam in 2004 terug met een combinatie van cabaret, literatuur en beeld.

Van Leeuwen tekent mensen, dieren en voorwerpen – soms absurdistisch – niet als ‘lief, zacht en aardig’. Kinderen en volwassenen in haar boeken lopen met verwondering door het leven en ontdekken al doende ook de keerzijde van het bestaan.

Haar gedichten werden bekroond met de C. Buddingh’-prijs en de Gedichtendagprijs en genomineerd voor de Herman de Coninckprijs en de VSB Poëzieprijs. De roman Feest van het begin won in 2013 de AKO Literatuurprijs. Voor haar gehele oeuvre ontving Joke van Leeuwen de Gouden Ganzenveer en de Constantijn Huygens-prijs. Verder schreef zij tweemaal het Kinderboekenweekgeschenk.

Van Leeuwens laatste roman Mijn leven als mens is in 2021 verschenen. Het boek is diepzinnig en lichtvoetig tegelijk.