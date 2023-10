LAS ontvangt schrijfster Dido Michielsen in Sneek

SNEEK - Op woensdag 1 november ontvangt de stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de schrijfster Dido Michielsen. In 2019 verscheen haar veelgeprezen debuutroman Lichter dan ik. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van haar betovergrootmoeder in het toenmalig Nederlands-Indië. Eind 2022 verscheen hierop een vervolg onder de titel Engel en kinnari. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Sneek aan de Wijde Noorderhorne 1. De aanvang is 20.15 uur.

Dido Michielsen(Amersfoort, 1957) stamt af van een njai, de bijvrouw van een Hollandse man in Indië. Na diverse non-fictie boeken verscheen in 2019 haar debuutroman Lichter dan ik. De roman is geïnspireerd op Dido’s afkomst en het leven van haar betovergrootmoeder in het toenmalig Nederlands-Indië.

Die betovergrootmoeder is een eigenzinnige jonge Javaanse vrouw die weet te ontsnappen aan de traditionele standenmaatschappij. Ze wordt huishoudster én minnares van een Hollandse officier en schenkt hem twee dochters. Wanneer hij hen verlaat, moet ze grote offers brengen om haar kinderen te zien opgroeien. Onderwijl komt zij tot het besef dat ze haar eigen afkomst niet kan en ook niet wil verloochenen. Met deze roman won Michielsen de Nederlandse Boekhandelsprijs in 2020.

In oktober 2022 verscheen het vervolg op Lichter dan ik, getiteld: Engel en kinnari. Dido Michielsen zegt over de beide boeken: “Lichter dan ik schreef ik onder andere omdat ik besefte dat mijn Javaanse betovergrootmoeder de eerste in die lijn was die kinderen met gemengd bloed voortbracht: de Indo, de Indische Nederlander. Het vervolg, Engel en Kinnari gaat erover hoe die Indo op zoek is naar haar identiteit. In een raciaal verdeelde samenleving als Nederlands-Indië was dit allesbehalve eenvoudig. Maar ze zal ontdekken dat de ‘apartheid’ van de Nederlanders minstens zo’n grote rol speelt bij haar zoektocht.”

Eind juli verscheen in de serie Literaire Juweeltjes het boekje De erfenis van mijn vader. Het gaat over Dido’s afwezige vader, die in een krijgsgevangenkamp zat en vocht voor het KNIL. De lezing staat tevens in het teken van de jaarlijkse actie Heel Nederland Leest. In november geeft de Bibliotheek de bestseller Sonny Boy van Annejet van der Zijl cadeau aan leden én bezoekers. Ook een boek dat raakt aan ons Nederlands koloniaal verleden.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.