LAS en PKN Sneek ontvangen schrijfster Judith Koelemeijer in de Martinikerk

SNEEK- Woensdag 7 juni a.s. ontvangen de Protestantse Kerk Sneek en de stichting LAS de schrijfster en journalist Judith Koelemeijer. Haar debuutroman Het zwijgen van Maria Zachea uit 2001 is nog steeds veel gelezen. In 2022 publiceerde Koelemeijer een aangrijpende biografie over de jonge Joodse vrouw Etty Hillesum. De bijeenkomst vindt plaats in de verbouwde Martinikerk, Grote Kerkstraat 5 te Sneek. De aanvang is 20.15 uur.

Judith Koelemeijer (1967) schreef als kind al graag verhalen. Na haar studies Nederlands en Culturele Studies en een stage bij De Groene Amsterdammer ging ze in 1994 aan de slag bij de Volkskrant. In 2000 nam ze ontslag bij die krant om zich volledig te kunnen wijden aan het schrijven van haar debuutroman Het zwijgen van Maria Zachea. Van deze familiegeschiedenis werden meer dan 250.000 exemplaren verkocht en het boek werd bekroond met de NS publieksprijs in 2002, het Gouden Ezelsoor in 2003. Daarna verschenen diverse publicaties, waaronder in 2013 Hemelvaart, haar eerste autobiografische boek dat gaat over het noodlottige einde van een vakantie op het Griekse eiland Paros.

Vorig jaar verscheen haar vuistdikke biografie Etty Hillesum – Het verhaal van haar leven

Esther (Etty) Hillesum (1914 – 1943), geboren in een Nederlands-Joodse familie, kreeg in 1981 bekendheid door de publicatie van een bloemlezing uit haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog en de absurditeiten van de Holocaust. In de biografie duikt Koelemeijer in de meeslepende geschiedenis van deze jonge, gepassioneerde vrouw die ook onder de gruwelijkste omstandigheden trouw bleef aan haar idealen en zichzelf. Hiervoor wist Judith Koelemeijer een schat aan nog onbekend materiaal te verzamelen. De biografie geeft een verrassend nieuw perspectief op Etty’s rusteloze jeugd, haar linkse studentenjaren, en haar uiteindelijke keuze om ‘het lot van haar volk te delen’ en niet onder te duiken.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.