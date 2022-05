LAS en PKN Sneek ontvangen filosoof Stine Jensen

SNEEK-Op 8juni a.s. ontvangen de stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) en de Protestantse Kerk Sneek de veel schrijvende filosoof Stine Jensen. Zij is bekend van haar rijke hoeveelheid filosofische publicaties, ook voor jongeren, en televisieoptredens. De bijeenkomst vindt plaats in de Zuiderkerk, Rienck Bockemakade 7 te Sneek, aanvang 20.15 uur.

Stine Jensen (1972) is filosoof, schrijver en programmamaker bij omroep HUMAN. Ze werd geboren in Denemarken, maar kwam al voor haar eerste verjaardag samen met haar ouders en tweelingzus naar Nederland. Jensen studeerde literatuurwetenschappen en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als schrijver debuteerde Stine Jensen in 2001 met het boek De verlangmachine, over hedendaagse vrouwelijke popartiesten en hun invloed op het ontstaan van lifestyles en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarna volgde een enorme hoeveelheid filosofische publicaties, waarvan de teller inmiddels op bijna veertig staat. Daarin bestrijkt zij een breed scala aan thema’s: over mannelijkheid en vrouwelijkheid, liegen, liefde tussen Turken en Europeanen, Scandinavië, opvoeden, emoties en identiteit.

Stine Jensen schrijft ook kinderboeken

In 2015 werd haar kinderboek Lieve Stine, weet jij het? bekroond met de zilveren griffel. Daarnaast geniet zij bekendheid door haar televisiewerk. De filosofische serie Dus ik ben, beleefde negen seizoenen tussen 2010 en 2020. De jongerenvariant Dus ik ben jr. liep tussen 2012 en 2018. Bij dat alles lukt het Jensen ook nog om columns te schrijven voor NRC Handelsblad.

Ter gelegenheid van haar 50e verjaardag verscheen onlangs De beste 50 van Stine Jensen, deze bevat haar vijftig favoriete wijsheden over ouder worden en een inleidend essay.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, en bij de balie van Boekhandel Van der Velde. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs van de LAS en leden van de PKN ontvangen korting op de toegangsprijs.