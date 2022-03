Lars van Dijk plaveit de weg voor Waterpoort Boys

SNEEK - Hoewel Sleat nadien de aansluiting vond en door miscommunicatie aan de zijde van de Snekers ook nog een mogelijkheid op de gelijkmaker kreeg, plaveide Lars van Dijk met de tweede treffer voor Waterpoort Boys de weg naar de zege. Die kreeg in de slotfase met doelpunten van Andy de Vries en Dennis Niemarkt nog meer cachet, als was de eindstand (4-1) wel iets geflatteerd.

Van Dijk is technisch niet zo gepolijst als zijn kompaan op de andere vleugel, maar hij zorgde samen met Brian Visser wel voor veel dreiging. De Sleat-defensie had dan ook de nodige moeite met de Sneker vleugels die uiteindelijk aan de basis stonden van drie van de vier Sneker goals.

Vroege wissel

De eerste poging kwam overigens van de gasten, maar het schot was feitelijk niet meer dan een schotje, waarna Andy de Vries net niet van een foutieve pass wist te profiteren. Diezelfde De Vries schoot even later via de vingertoppen van doelman Frits Tijm over, waarna een inzet van Dylano van Dijk naast de goal belandde. Nadat de andere Van Dijk i.c. Lars na een mooie actie op de achterlijn geen afnemer vond en Tijm kort daarop redding bracht, raakte Kevin Kedde in de tiende minuut aan het hoofd geblesseerd. Hij kon uiteindelijk niet verder en werd vervangen door Calvin Pasveer, waarbij trainer Sido Postma zijn defensieve herstructureerde.

Openingstreffer

Ondanks die herstructurering hield Waterpoort Boys de tegenstander onder druk, al moest doelman Stefan Rijpkema zich in die fase wel twee keer voor de voeten van een tegenstander werpen om een tegentreffer te voorkomen. Het was een kans uit de buitencategorie en daarvan was even later bij een voorzet van Brian Visser eigenlijk geen sprake. Niettemin zorgde die bal voor de nodige onrust met als gevolg dat een verdediger van Sleat de bal pardoes langs zijn eigen keeper kopte (1-0).

Benauwd

Na die openingstreffer hield Robert Minks die in de rust met hamstringklachten in de kleedkamer achterbleef, met een ingreep de gelijkmaker van het bord en diezelfde Minks kopte de bal later bij een vrije trap voor de zekerheid over de achterlijn. De gele defensie had het toen even benauwd, maar zorgde in de omschakeling ook voor gevaar. Goed doorzetten van Lars van Dijk bleef echter zonder gevolgen, terwijl Marcel van der Meulen alleen voor Tijm te gehaast te werk ging en een 100% kans liet liggen.

Slotakkoorden

Daarna zorgde Waterpoort Boys in het eerste bedrijf voor een paar slotakkoorden. Eerst werd een vrije trap van Andy de Vries onderweg getoucheerd en even later kopte Van der Meulen uit een free kick van Visser over. Een bal van Visser richting de rechter bovenhoek was vervolgens iets te ruim bemeten en na een actie van Visser vond Tim van der Werf ook niet de juiste richting.

Vervolg

De eerste akkoorden in de tweede 45 minuten werden door de bezoekers verzorgd. Dat ging echter niet met veel mogelijkheden gepaard, al leidde een situatie met Jesper Knoop en Rijpkema in de hoofdrollen bijna tot een kans voor Sleat. Het spel van de thuisclub was in die fase rommelig en leidde alleen tot een opportunistische poging van de inmiddels ingevallen Dennis Niemarkt, waarna Visser aan de aanval geen vervolg kon geven. Dat kon hij even later wel, toen hij in de omschakeling door Romano Pasveer diep werd gestuurd en de bal voorgaf. Die voorzet ging achter Niemarkt langs, maar bereikte wel de meegelopen Lars van Dijk die met een inzet in de korte hoek zoals hiervoor al werd vermeld, de weg naar de Sneker zege plaveide (2-0).

​Aansluiting

Nadat een crosspass op Visser niet meer dan een hoekschop in het laatje bracht en een actie van Andy de Vries een vroegtijdige dood stierf, vond Sleat na gerommel in de Sneker defensie dankzij Kellen Cattell van de aansluiting. Langs de lijn gingen toen de gedachten uit naar de wedstrijd tegen Delfstrahuizen, waarin Waterpoort Boys ook een 2-0 voorsprong uit handen gaf. Zover zou het deze keer echter niet komen, want veel meer dan een corner leverden de inspanningen van de nummer drie van de ranglijst niet op. Die van de thuisclub daarentegen des te meer, want na een meeslepende sleep zorgde Andy de Vries in de voorlaatste minuut voor de beslissing (3-1) en een paar minuten later plaatste Dennis Niemarkt na voorbereidend werk van Visser de kers op de taart (4-1).

​Die taart wel daarmee zoals in de inleiding al werd weergegeven, iets te rijk versierd maar het gebak kwam over het geheel genomen wel terecht op het bordje van de Snekers terecht. Met die zege bleef Waterpoort Boys dat komende zaterdag bij koploper SC Bolsward op bezoek gaat, al weer voor de achtste keer op rij ongeslagen en steeg de ploeg van trainer Sido Postma naar plek zes.

Waterpoort Boys - Sleat 4-1 (1-0)

​Doelpunten: 1-0 e.d. (22.), 2-0 Lars van Dijk (68.), 2-1 Kellen Cattell (80.), 3-1 Andy de Vries (89.), 4-1 Dennis Niemarkt (90.+3.)

​Scheidsrechter: P. Maas

Gele kaart: Romano Pasveer, Marcel van der Meulen, Stefan Kroon (Waterpoort Boys)



Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Stefan Kroon, Robert Minks (46. Jesper Knoop), Kevin Kedde (13. Calvin Pasveer), Tim van der Werf, Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser, Marcel van der Meulen (60. Dennis Niemarkt) en Lars van Dijk (75. Orlando Pasveer)

