Lars van Dijk helpt Waterpoort Boys aan de punten

De tweeëntwintig acteurs hadden op het nagelnieuwe sportpark houwen en keren om zich tussen de regenbuien staande te houden terwijl de hiervoor al genoemde wind nu ook niet bepaald een steun voor goed voetbal was. De steun van een grote groep supporters die de volksclub zowel thuis als uit ondersteunt en die voor de reis naar Deinum de “boemel" had genomen, vergoedde echter veel.



Gevaarlijkste man

Die supporters sloeg de schrik om het hart, toen Tim van der Werf de bal breed op Calvin Pasveer wou geven en die pardoes op de borst van de spits van SF Deinum terecht kwam. Die wist hier echter geen raad mee, waarna de thuisclub via Patrick Postma, de gevaarlijkste man aan de zijde van SF Deinum, dreigend leek te worden. Postma’s schot vanuit de tweede lijn belandde echter ruim naast de Sneker goal en toen hij opnieuw gevaarlijk driegde te worden, greep Calvin Pasveer attent en afdoende in.



Net niet

Het eerste gevaar van de zijde van Waterpoort Boys kwam uit een hoekschop van Brian Visser. Bij die indraaiende corner tastte de keeper van de thuisclub mis, doch de bal verdween uiteindelijk voorlangs. Vervolgens gaf Visser de bal na een combinatie met Andy de Vries voor en kreeg Jesper Knoop bij de eerste paal net niet zijn voet tegen het gespikkelde monster. Niet veel later werd De Vries via Visser en Knoop op links aan het werk gezet. De strakke “hereingabe" van de man van de sleep kreeg op het kletsnatte kunstgras echter teveel snelheid mee, waardoor Robert Minks de bal bij de tweede paal niet niet kon binnenglijden. Minks probeerde het daarna nog een keer van afstand, maar de sluitpost van SF Deinum verwerkt de bal tot hoekschop en daarmee naar de categorie “net niet”.



Voorsprong

Het bleek slechts uitstel van executie want vlak voor de rust kwam Waterpoort Boys alsnog op nul-één, al gebeurde dat niet zonder fortuin. Na een combinatie tussen Orlando Pasveer en Knoop kwam de bal voor de voeten van Robert Minks. Die zette op zijn beurt Lars van Dijk vrij voor de keeper, waarna de rechtsbuiten in de kluts men een verdediger en met de keeper het laatste en naar later bleek, beslissende tikje gaf.



Bedrogen

Na de wisseling van speelhelft zou men met de vlam in de pijp (lees: de wind in de rug) een storm van de thuisclub verwachten. Degenen die daar hun geld op hadden gezet, kwam echter bedrogen uit, want veel verder dan een paar vrije trappen van buiten de zestien kwam de foramtie van trainer Ton Hartman niet. Alleen bij een hoekschop zorgde zijn ploeg voor enige dreiging, al leek het uiteindelijk gevaarlijk dan het daadwerkelijk was.



Eindpass

Waterpoort Boys had de wedstrijd kunnen beslissen, wanneer bij de geelhemden de eindpass beter verzorgd was geweest. Zo was een voorzet van Visser die op rechts goed doorkwam, te hard om de bij de tweede paal vrijstaande Robert Minks goed in stelling te brengen terwijl diezelfde Visser even later opnieuw voor de ingesloten Minks koos waar een pass op de vrijstaande Romano Pasveer een betere optie was geweest, Minks kreeg later nog een dot van een kans, toen Dylano van Dijk de bal achter de vijandelijke defensie legde. Na een prima aanname wist de keeper de inzet voldoende af te remmen en werd de bal net voor de doellijn weggehaald. Die doellijn kwam bij het laatste wapenfeit van de wedstrijd - een vrije trap van SF Deinum - niet in beeld omdat ook hier de bal vanwege de snelheid aan alles en iedereen voorbij ging.



Waterpoort Boys dat komende zaterdag tegen DWP speelt, bleef dankzij de treffer van Lars van Dijk vierde. De Snekers hebben nu drieëndertig uit achttien en met nog acht wedstrijden te gaan, een voorsprong van elf punten op de herkansingsplekken. Daarmee is Waterpoort Boys zo goed als veilig en dat is toch een prima prestatie van de bijna jubilerende promovendus.

SF Deinum - Waterpoort Boys 0-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Lars van Dijk (44.)

Scheidsrechter: P. de Velde Harsenhorst

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Tim van der Werf, Brian Visser, Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Andy de Vries (78. Stefan Kroon), Jesper Knoop, Robert Minks (84, Marvin de Boer) en Lars van Dijk