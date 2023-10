Lankhorst medewerkers zetten zich in voor duurzaamheid

SNEEK-Om maatschappelijke betrokkenheid bij de leefomgeving te tonen, hebben medewerkers van Lankhorst zich vrijwillig aangemeld om onder werktijd de handen uit de mouwen te steken. Afgelopen dinsdag, 24 oktober 2023, organiseerde Lankhorst een community dag waarbij de medewerkers het Burgemeester Rasterhoffpark, het Burgemeester de Hooppark, het Wilhelminapark en het Zwettebos in Sneek bezochten om zwerfafval op te ruimen. Eerder deze maand had er eenzelfde opruimactie bij de Lankhorst-vestigingen in Dordrecht en Born plaats gevonden.

Deze inspanning, in lijn met Lankhorst's kernwaarden van "Grenzeloos denken, duurzaam handelen, voor toekomstige generaties", benadrukt het belang van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid voor het bedrijf. Het is een sterk voorbeeld van hoe bedrijven een positieve impact kunnen hebben op hun gemeenschap en het milieu door middel van vrijwilligerswerk en duurzaamheidsinitiatieven. De verschillende parken in Sneek hebben de afgelopen jaren te maken gehad met toenemende zwerfvuilproblemen. Plastic flessen, verpakkingen en ander afval bedreigen de lokale ecosystemen en vormen een zorgwekkend probleem voor het milieu. In een poging om iets te betekenen voor de gemeenschap en hun ecologische voetafdruk te verkleinen, heeft Lankhorst besloten deze uitdaging aan te gaan.

Inspirerende toespraak

De community dag begon met een inspirerende toespraak van de HR manager van Lankhorst, waarin zij het belang van een actieve rol in het behoud van het milieu en het ondersteunen van lokale gemeenschappen benadrukte. Duurzaamheid is niet alleen een doel voor een toekomstgericht bedrijf als Lankhorst, maar ook een levensstijl die iedereen zou moeten omarmen. Na de toespraak vertrokken de medewerkers met grijpers en vuilniszakken naar de parken. Ze werkten samen om zwerfafval op te ruimen, plastic afval te verzamelen en de natuur te herstellen. Het was een mooi gezicht om te zien hoe de enthousiaste medewerkers zich vol overgave inzetten voor dit initiatief. Na afloop was iedereen tevreden over de activiteit. Deze community dag heeft niet alleen de natuur geholpen, maar heeft ook de medewerkers op een positieve manier met elkaar verbonden, wat bijdraagt aan een betrokken organisatiecultuur. De community dag zal ongetwijfeld als inspiratie dienen voor toekomstige initiatieven van Lankhorst die gericht zijn op duurzaamheid en betrokkenheid bij de mienskip. Deze activiteit was slechts één van de vele stappen om de wereld beter achter te laten dan we hem aantroffen.