Lankhorst: “Bij ons werken betekent meebouwen aan superieure kwaliteit en bijdragen aan een schoner milieu”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Antonius Zorggroep.

In 1803 startte Nicolaas Jurjan Lankhorst een fabriek onder de naam "Lankhorst Touwfabrieken". In 1964 begon Lankhorst ook met de productie van kunststofgarens. Bij de fabricage van dit nieuwe touw bleven restmaterialen over. Men besloot dit te gebruiken voor het maken van nieuwe producten uit kunststof.Sinds het 200-jarig jubileum van Lankhorst in 2003 heeft de groep het predikaat "Koninklijk" meegekregen.



De Royal Lankhorst Euronete Groep is uitgegroeid van een regionaal familiebedrijf tot een wereldwijd opererend bedrijf met leidende posities in markten voor onder andere touw, industriële garen, visnetten, versterkt composietmateriaal en gerecycled kunststof. Onze ervaren en goed opgeleide professionals en hun expertise zorgen ervoor dat Lankhorst een solide partner is. Werken bij Lankhorst betekent meebouwen aan superieure kwaliteit en bijdragen aan een schoner milieu. Onze producten passen in een duurzame omgeving en dat is de toekomst. Dáár zijn wij trots op! En dit laten wij graag zien tijdens het Werkfestival.

Prinsengracht 2, Sneek | https://www.lankhorst-recycling.com/nl

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO