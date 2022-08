Langweerder Arjen Rahusen trots op Hiswa te Water

LANGWEER / LELYSTAD - De 2022 editie van Hiswa te Water is voor exposanten volledig volgeboekt. De watersportbeurs wordt van 31 augustus tot en met 4 september gehouden in de Bataviahaven van Lelystad. Langweerder Arjen Rahusen is als directeur trots dat de beurs de records van voorgaande edities verbreekt.

,,Na twee verloren Corona jaren is het fijn dat de bedrijven in de watersport zich loyaal hebben getoond en massaal op de beurs hebben ingeschreven. Dat maakt dat we een geweldig divers aanbod van boten en accessoires kunnen tonen. We verwachten veel spektakel, dat begint al met de opening door Olympisch kampioen windsurfen Kiran Badloe”, zo laat een enthousiaste Rahusen weten.

Luxe en budget boten

Spektakel op het gebied van boten ontbreekt evenmin. Aan een speciale steiger in de Bataviahaven liggen tal van superluxe motorjachten uit het allerhoogste segment. Aan de andere kant van het spectrum zijn er veel budgetboten, zoals sloepen, opblaasboten en consoleboten op de beurs te zien. Rahusen: ,,Dankzij de outboard paviljoens komen de liefhebbers van snelle motorboten volop aan hun trekken. Dit jaar is er ook een verrassend groot aanbod van zeilboten en zeilcatamarans. De trend van deze tijd is ‘elektrisch varen’ en voorbeelden daarvan zie je overal op beurs terug.''

Carrière-dag

Dagelijks zijn er demonstraties over boot- onderhoud en navigatie. Verder is er op 1 september de Watersport Carrière-dag, waarin alle aspecten van het werken in de watersport voor het voetlicht komen. ,,Veel exposanten zijn op zoek naar goed personeel en aan de andere kant biedt deze dag een kans aan mensen die dromen van een job in de leukste branche van het land'', vertelt de beursdirecteur. Daarnaast zal er iedere beursdag een prijs in het kader van de Boot van het Jaar worden uitgereikt.

Alle informatie is te vinden op www.hiswatewater.nl