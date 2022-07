Langeafstandszeilwedstrijd het 'Kruis van Heeg' breidt uit

Voor het eerst kunnen ook windsurfers deelnemen. Heb je zin in een Long Distance uitdaging, schrijf je dan nu in! Er zijn drie windsurfklassen: LT, Race en Overig. Voor de WSH past dit goed in de strategie van verbreding van het watersportaanbod en in de groeiende belangstelling voor windsurfen, -foilen en andere boardsporten in Heeg.

Het Kruis van Heeg is een duurwedstrijd waar nu bijna alle typen zeilvaartuigen aan mee kunnen doen. Van rond- en platbodems tot de Hansa klasse en alles daartussenin. Zeilers in de Hansa boten hebben vaak een beperking, maar op het water voelen ze zich zeilers tussen de zeilers en vallen de beperkingen weg. Eigenlijk is elke boot geschikt voor deelname met een maximale lengte van 12 meter en een diepgang tot 1,50 meter. Als er 5 of meer boten inschrijven van dezelfde klasse, dan kunnen die samen in één klasse tegen elkaar varen.

Uitleg over de te zeilen banen is er op vrijdagavond 26 augustus om 20.00 uur in het 'Sylhûs', het verenigingsgebouw van de WSH en thuishaven van de Stichting Friese Tjottervloot.

Er wordt gezeild in de volgende klassen:

Rond- en platbodems tot 6 meter

Rond- en platbodems van 6 tot 13 meter

Kajuitjachten ongemeten (sw t/m 100)

Kajuitjachten ongemeten (sw t/m 110)

Kajuitjachten ongemeten (sw vanaf 111)

Fox-klasse

Tirion-klasse

Open jachten mix ongemeten

Open jachten mix gemeten

Hansa klasse

Windsurfers

Tussen de ochtend- en middagwedstrijd kunnen deelnemers genieten van een hapje en drankje, ook weer in het “Sylhus”. Na de wedstrijden kun je hier ook gebruikmaken van een gezamenlijke warme maaltijd. Daar maakt de organisatie ook bekend wie welke prijzen heeft gewonnen.

Wil je meer weten over het Kruis van Heeg, de langeafstandszeilwedstrijd met een rijke traditie, ga dan naar: https://wsheeg.nl/kruisvanheeg/. Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier. Meld je nu aan