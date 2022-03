Lang verwacht, maar vandaag toch gevonden

WORKUM- Vanmiddag om 12.30 uur vond Wietse Jan Dijkstra (45) uit Sint Annaparochie het eerste kievitsei van Fryslân van 2022! En omdat het eitje onderdeel was van 'in twake' werd daarmee ook het eerste gemeente-ei van Súdwest-Fryslân gevonden.

Wietse Jan was al ruim een week in 'it frije fjild' van Fryslân, net als veel andere zoekers. Al eerder had hij ook op de Workumerwaard mooie kansen gezien en vandaag wilde hij die kansen daar nog eens nalopen. Aangekomen op de Waard zag hij de doffer (het hijke, de kievitsman) op een molshoop staan, zich uitslovend voor het 'moai skiere jokje' (het mooi vale sijke, kievitsvrouwtje). Het jokje ging naar de plaats waar Wietse Jan het nest dacht te weten en begon met strootjes te smijten. Dat was zeker een loopje waard! Wietse Jan vond het mooi opgemaakte nest met daarin niet één, maar twee kievitseieren!

Fan herte lokwinkse, Wietse Jan, mei it earste aai fan Fryslân en mei it earste aai fan de gemeente Súdwest-Fryslân!!

Bron: Bond Friese Vogelwachten