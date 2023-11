Landustrie, Hubert en Desah bundelen krachten

In de afgelopen week hebben zowel de OR van Landustrie als van Hubert positief advies over de samenvoeging uitbracht aan directie. In hun besluitvorming zijn de ondernemingsraden nauw betrokken geweest met de vakbonden CNV en FNV om alle sociale regelingen onderling goed af te stemmen. Het totaal aantal werknemers in Sneek komt op ruim 200 personen.

Watermarkt

Alle drie bedrijven, maken deel uit van Harlingen Holding Industries, en zijn ieder voor zich belangrijke spelers op de watermarkt. Zowel Landustrie als Hubert leveren al meer dan 100 jaar producten voor het behandelen van (afval)water. Desah opgericht in 2004, speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van technologie voor duurzame en circulaire afvalwaterzuivering. Zoals bijvoorbeeld al toegepast in de Sneker woonwijk Noorderhoek. Johan Langius, sinds begin van dit jaar CEO van Hubert, Landustrie en Desah, ziet grote kansen en groeimogelijkheden nu alle kennis en kunde samen komt en elkaar versterkt en aanvult. “Er liggen zeker uitdagingen voor ons, maar we zien een hele mooie gezamenlijke toekomst tegemoet. We willen onze marktpositie nog verder uitbreiden, in binnen- en buitenland. Maar daarnaast ligt de focus ook op het nog beter bedienen en ondersteunen van onze bestaande en nieuwe klanten. Het gehele proces van samengaan vraagt ook extra inzet van ons personeel, maar we zetten er met zijn allen de schouders onder. Gelukkig is dit altijd al de mentaliteit geweest, bij alle drie bedrijven. Water is onze kracht en maakt ons sterk, maar dit alles valt of staat bij de betrokkenheid van alle medewerkers.”

Over Landustrie: Landustrie ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt producten voor toepassing in afvalwaterzuiveringsinstallaties, (riool)gemalen en pompinstallaties. Daarnaast levert Landustrie hydrovijzels voor toepassing in waterkrachtinstallaties.

Over Hubert: Hubert Stavoren BV ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt producten voor toepassing in de gemeentelijke en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties én water intake systemen, voor industriële toepassingen en elektriciteitscentrales.

Over Desah BV: Desah ontwerpt innovatieve en duurzame technologie voor decentrale afvalwaterbehandeling, met de focus op het besparen van water, het terugwinnen van energie en het hergebruiken van grondstoffen.