Landskampioen Friso Sneek wacht zaterdag groots onthaal in Sneker binnenstad

SNEEK- De dames van Friso Sneek maken zich op voor een feestelijke zaterdag die in de binnenstad van Sneek zijn emplooi zal vinden. De dames van trainer/coach Harry van den Brink brachten na acht jaren de landstitel weer naar Sneek en dat werd in de mudvolle Sneker Sporthal tot in de late uurtjes gevierd.

Rood gekleurd centrum

Komende zaterdag dus de officiële huldiging met tal van festiviteiten voor de dolblije meiden van captain Nynke Oud die tijdens het kampioenschap in 2016 er ook bij was evenals steunpilaar Anniek Siebring. Het Sneker centrum zal zaterdagmiddag in zijn geheel rood gekleurd zijn om het behalen van de landstitel luister bij te zetten.

Muzikale omlijsting

De dames van Friso Sneek zullen vanaf 15.00 uur vanaf de Sneker Sporthal vertrekken en eerst een rondrit door het centrum maken in de shuttlebus vergezeld door muzikale omlijsting waarna iedereen zich verzamelt in de Marktstraat. De route is: Almastraat, Stationsstraat, Oude Koemarkt, Grootzand, Suupmarkt, Kleinzand, Oosterdijk, Schaapmarktplein, Leeuwenburg en eindstation Marktstraat.

Huldiging op bordes

Om 16.00 uur zal de huldiging op het bordes van het gemeentehuis plaatsvinden. Een half uur later zal de razend populaire groep Smûk het feestgedruis in gang zetten. Om 19.00 uur zullen de Nederlandse kampioenen bij restaurant Onder de Linden bij het diner aanschuiven en zal er afscheid genomen van een deel van de technische staf en enkele speelsters. Na het opsouperen van het diner zal er ongetwijfeld nog verder gefeest worden en zal het in Sneek nog lang onrustig blijven.

