Landschapsbiografie Waddengebied

SNEEK- Het Waddengebied is meer dan natuur alleen. Wat wij nu unieke natuur noemen is het resultaat van een samenspel tussen natuurlijke processen en eeuwenlang menselijk gebruik. Nog overal zijn sporen van menselijk gebruik te zien, die bijgedragen aan de landschappelijke en ecologische rijkdom van het Waddengebied: de Waddenzee, de Waddeneilanden en het Waddenland, dat zijn de door de zee afgezette kleistreken op het vasteland. Meindert Schroor is één van de grootste deskundigen op het terrein van het Waddengebied en zijn bewoners.