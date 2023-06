Landelijke winnaar Smokefree Challenge 2022/2023: klas D1D van De Diken uit Sneek!

SNEEK - De afgelopen 6 maanden hebben 280 klassen voor voortgezet onderwijs in Nederland meegedaan aan de Smokefree Challenge, een klassikale niet-rokenwedstrijd. In Fryslân gingen 98 klassen de uitdaging aan. Klas D1D van De Diken uit Sneek volbracht niet alleen de challenge, maar leverde onder begeleiding van mentor Djûke Kruis ook nog eens de beste creatieve opdracht van Fryslân in.