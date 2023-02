Landelijke staking in het streekvervoer niet alleen woensdag, maar ook vrijdag

SNEEK- Aanstaande woensdag en vrijdag leggen buschauffeurs opnieuw het werk neer. Vakbonden FNV en CNV hebben nieuwe acties in het streekvervoer aangekondigd omdat hun ultimatum voor cao-eisen is verstreken.

Dat er woensdag landelijk zou worden gestaakt, was al bekend. Maar daar is nu ook de vrijdag aan toegevoegd. Wat het precies voor de dienstregelingen in Fryslân betekent, is nog niet bekend.

De buschauffeurs willen meer loon, maar ook minder werkdruk. Het streekvervoer kampt met onregelmatige roosters en krappe rittijden. Er is bovendien een flinke personeelskrapte. Volgens een woordvoerder van FNV Streekvervoer is de grens bereikt.

De aankondiging van nieuwe landelijke stakingen komt twee weken na een vijfdaagse staking in het streekvervoer. CNV noemt de reactie van de werkgevers 'ronduit teleurstellend.' De vakbonden roepen daarom op het werk weer neer te leggen.

Looneisen

De medewerkers willen een cao met inflatiecompensatie en maatregelen om de werkdruk omlaag te brengen. FNV wil 16,9 procent loonsverhoging voor een jaar, CNV eist 14 procent, maar dan verdeeld over 18 maanden.

Maar volgens de voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zijn die eisen niet haalbaar. De VWOV biedt 8 procent voor een jaar aan en zegt dat de marges in het openbaar vervoer te klein zijn.

De chauffeurs geven aan het jammer te vinden weer overlast te veroorzaken door de staking, maar vinden ook dat de oplossing bij de werkgevers ligt. Landelijk gaat het in totaal om meer dan 14.000 mensen die onder het streekvervoer vallen.

Bron: Omrop Fryslân