Landelijke online krant voor hulpverleners gelanceerd in Sneek

SNEEK- De Nationale Hulpverlenerskrant is donderdag officieel gelanceerd in Sneek. Met de website worden burgers beter betrokken bij hulpacties.

De krant verschijnt alleen online en wordt gebruikt om zoveel mogelijk informatie over hulpacties te verspreiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om reddingsacties, vermissingen en ongelukken.

Verschillende organisaties zijn bezig geweest om de website te maken. "We willen absoluut geen sensatiekrant worden", zegt Richard Veldman van Stichting 112-Water. Die stichting houdt zich bezig met reddingsacties op het water, bijvoorbeeld bij gekantelde boten.

Informatie verstrekken

"Onze bedoeling is om zoveel mogelijk informatie te verstrekken bij een ongeval", legt Veldman uit. "We merken steeds meer dat burgers willen helpen, maar niet goed weten op wat voor manier ze dat kunnen doen. Via de website kunnen ze lezen hoe ze van dienst kunnen zijn. We hopen het burgerinitiatief te vergroten."

Stichting Search And Rescue Nederland (SAR) is een van de andere initiatiefnemers voor de krant. De SAR was de afgelopen dagen druk met de vermissing van Hebe Zwart en Sanne Bos uit Waspik. Maandag raakte de 10-jarige Hebe met haar begeleider Sanne vermist. Donderdag werd duidelijk dat ze allebei zijn overleden. Hun auto werd gevonden in het water bij de A59 in Noord-Brabant.

Online krant

De SAR was vanaf het begin betrokken bij de zoektocht. "We merkten dat veel burgers mee wilden helpen", zegt Bert Nijeboer fan de SAR. "Dat is uiteraard fantastisch, maar we moeten goed in de gaten houden wat iedereen doet. Sommige stukken worden bijvoorbeeld tientallen keren doorzocht, terwijl andere stukken blijven liggen."

Met de online krant hopen de initiatiefnemers mensen die willen helpen aan te sturen. "Je kunt lezen waar gezocht is en wat er gevonden is. Zo hopen we beter te coördineren en in de toekomst deze vermissingszaken sneller op te lossen."