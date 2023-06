Landelijke media-aandacht voor de actie 'Ode aan de washand' over waterverbruik tijdens vakantie in Fryslân

FRYSLAN - De campagne 'Ode aan de washand' van VVV Waterland van Friesland kan rekenen op veel aandacht van de landelijke media en lijkt daarmee een succes te worden. Zelfs in België heeft de actie het nieuws bereikt en spreekt men over de terugkeer van het washandje.

'Ode aan de washand' is een ludieke bewustwordingscampagne over waterverbruik. Toeristen en inwoners in Fryslân worden uitgedaagd eens een douchebeurt over te slaan en zich weer 'ouderwets' te wassen met het washandje. Dat bespaart namelijk liters water. Nieuw is de campagne overigens niet. In 2020 werd er met #douchelief al aandacht gevraagd voor het waterverbruik tijdens de vakantie en was er ook al een ode aan de washand.

De campagne kreeg dus volop bijval vanuit de landelijke media. Aandacht was er onder andere bij Radio 538, Q Music, NPO Radio 1 en 2, WNL Goedemorgen Nederland en SBS6. RTL EditieNL maakte opnames bij Aquacamping en Jachthaven De Rakken in Woudsend en zelfs in de dagelijkse talkshow van het duo Marcel en Gijs werd de 'Ode aan de washand' uitgebreid besproken.