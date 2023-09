Landbouwbeurs Leeuwarden: Grootste vakbeurs van Noord Nederland

De Landbouwbeurs Leeuwarden is de grootste indoor Landbouwvakbeurs van Noord-Nederland. Iedere twee jaar is dit dé plek waar boeren, loonwerkers, medewerkers en geïnteresseerden zich laten inspireren door de nieuwste ontwikkelingen binnen de agrarische sector. Al jaren zijn de hallen van het WTC Expo in Leeuwarden het decor voor deze gezellige en waardevolle relatiebeurs. Jong of oud, groot of klein, er is voor eenieder wat wils tijdens dit driedaags evenement.

Gezellige relatievakbeurs voor Noord-Nederland

In december 2022 heeft er weer een geslaagde editie van De Landbouwbeurs Leeuwarden plaatsgevonden. Voor zowel deelnemer als bezoeker bleek het een zeer gewaardeerde en waardevolle, maar zeker ook gezellige vakbeurs. Het ontmoeten en opdoen van (nieuwe) relaties staat tijdens deze dagen centraal. Daarnaast worden bezoekers ruimschoots geïnspireerd met de mogelijkheden binnen de sector en heffen bezoeker en deelnemer regelmatig met elkaar het glas op een mooie toekomst!



Een event voor iedereen

De Landbouwbeurs Leeuwarden is voor iedereen die ook maar enigszins raakvlak heeft met de agrarische sector interessant. Alle branches binnen de sector zijn goed vertegenwoordigd; veeteelt, akkerbouw, loonwerk, mechanisatie, dienstverlening, bouw en nog veel meer. Voor de zoektocht naar de geschikte tractor, een nieuw GPS systeem, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onkruidbestrijding, andere melktechnieken, de beste loods bouwers of meer, op alles krijgt de bezoeker een duidelijk antwoord.



Inschrijven vanaf nu mogelijk

Agrarisch Nederland is steeds vaker op zoek naar antwoorden. Binnen welke kaders mag er nog geboerd? Welke oplossingen zijn er en wat zijn de nieuwste technologische ontwikkelingen? Tijdens De Landbouwbeurs Leeuwarden 2024 zijn alle antwoorden onder één dak te vinden. Vanaf heden is het mogelijk om je als ondernemer in te schrijven met vroegboekkorting om de sector te inspireren met jouw oplossing, dienst of knowhow. Wil je ook duizenden agrariërs bereiken om jouw product of dienst en bouwen aan waardevolle connecties? Eerst maar naar De Landbouwbeurs Leeuwarden!