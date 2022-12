Laatste week enquête proef autoluwe binnenstad Sneek

SNEEK- De enquête over de proef autoluwe binnenstad Sneek kan nog tot en met 21 december worden ingevuld. “Hiermee proberen we inzicht te krijgen in hoe de binnenstad wordt beleefd en hoe jij als inwoner, ondernemer of bezoeker denkt over de proef. Met de resultaten kunnen we de proef goed voorbereiden en de binnenstad mooier maken”, laat de gemeente weten.