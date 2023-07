Laatste voorstelling 9-jarige Emi uit Sneek in Carré Amsterdam

SNEEK/AMSTERDAM- Na haar première in Koninklijk Theater Carré had Emi van der Meer uit Sneek gisteren ook haar dernière tijdens de musical Les Misérables.

De afgelopen maanden heeft zij met haar ouders door Nederland gereisd en samen met onder andere Milan van Waardenburg, Vajèn van den Bosch, René van Kooten en Freek Bartels in de mooiste theaters van Nederland gestaan. Naast Amsterdam heeft zij ook in Almere, Rotterdam, Apeldoorn, Groningen, Den Haag, Maastricht en Breda op het toneel mogen staan. Van de arbeidsinspectie krijgt een kind in Nederland 24 speelbeurten en deze zijn helaas op en komt er een einde aan dit prachtige avontuur.

Wat een prachtig avontuur in één van de mooiste musicals die er bestaan. Deze ervaring, herinneringen en vooral vrienden voor het leven die zijn gemaakt in de 26-koppige kindercast zal zij nooit vergeten. Hopelijk komt er snel een nieuwe productie en kan ze weer stralen op het podium.