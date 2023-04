Laatste twee woningen Wommels in vrije verkoop

WOMMELS- Van de tien nieuwe starterswoningen achter het Bogerman in Wommels zijn er acht verkocht. De laatst twee hoekwoningen zijn nog te koop. Deze hoekwoningen zijn nu ook voor mensen buiten Wommels en Easterein beschikbaar.

Achter het Bogerman hoofdgebouw komen tien energiezuinige starterswoningen. Daarvan zijn nu zes middenwoningen en twee hoekwoningen verkocht. De laatste twee hoekwoningen staan op 195 en 191 m² grond. Deze twee woningen zijn te koop vanaf €265.000 vrij op naam. Met Dorpsbelang Wommels is afgesproken dat de inwoners van Wommels en Easterein voorrang krijgen bij de koop.

Nu acht van de tien woningen verkocht zijn, is besloten om de laatste twee hoekwoningen in de vrije verkoop te doen. Dus een unieke kans voor starters buiten Wommels om te wonen op een groene locatie vlak bij het centrum. Belangstellenden kunnen contact opnemen met makelaardij Friesland in Sneek.