Laatste training Loet Boot aan ‘zijn’ speciale voetballers

Na afloop van de training was er een uitstekende verzorgde barbecue, waarbij ook o.a. Henk de Jong, nog altijd op de loonlijst van SC Cambuur, aanwezig was. Fotograaf Tom Coehoorn was aanwezig en maakte een fraaie fotoserie van Loet Boot en de speciale voetballers.

Mooiste voetbal

“Ik vind het G-voetbal het mooiste wat er is, ik ben er al 25 jaar bij betrokken en met heel veel plezier. We zijn er ooit mee begonnen toen trainer Henk de Jong in z’n eerste jaar trainer bij Sneek was, in 1998. Henk trainde een groepje kinderen van School Lyndensteyn uit Beetsterzwaag. Er deden ook een paar jongens mee die in de buurt van Sneek woonden en hij vroeg of wij die trainingen op wilden pakken. Ik was toen al jeugdtrainer bij Sneek en Herman Vis hielp mij daarbij. We zijn toen heel kleinschalig met zes ‘jonkjes’ begonnen te trainen op woensdagmiddag”, vertelt Loet o.a. in een interview met GrootSneek.

G-jeugd toernooi

Het G-jeugd toernooi wordt dit jaar op 10 juni aanstaande georganiseerd van 09.00 uur -13.30 uur op het Sportpark aan De Molenkrite. Alle deelnemers krijgen patat, een frikandel en drinken. Anne Piet van der Fear, een Sneker die in Bolsward een prachtige sportwinkel heeft, zorgt voor de prijzen. “Iedere club, of ze nu eerst of laatste worden, ze ontvangen allemaal dezelfde beker. Er zij ook twee Textielstra penaltybokaals die bijna zo groot is als een Europacup. “At de kyndes dy bekers siën binne se der nyt bij wech te slaan. Och jonge wat is dat toch moai”, besluit Loet Boot.

Het moge duidelijk zijn, Loet gaat het G-voetbal vast missen, maar omgekeerd is dat zeker het geval!

Zie de papieren GrootSneek-krant van deze maand, met daarin een uitgebreid interview met Loet Boot.