Laatste thuiswedstrijd dit seizoen voor VC Sneek dames 1

SNEEK - Helaas geen finale voor VC Sneek, maar de volleybalsters strijden nog wel voor de 3e plaats in de kampioenspoule. Vanavond is de eerste van twee wedstrijden tegen Djopzz Regio Zwolle.

VC Sneek start zaterdagavond thuis tegen Zwolle en dit is meteen ook de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De return in Zwolle is zaterdag 14 mei. Het liefst sluiten de dames natuurlijk af in een volle Sneker Sporthal voor eigen publiek, zodat ze alles uit de kast kunnen halen om die derde plek te veroveren. Kom daarom naar de Sneker Sporthal om de dames aan te moedigen. Na afloop nemen een aantal speelsters afscheid voor het eigen publiek.

Zaterdag 7 mei, 20.00 uur: VC Sneek -Regio Zwolle

Locatie: Sneker Sporthal