Laatste test VC Sneek H1 voor de competitie gebalanceerde 3-kamp

SNEEK- De laatste echte test voordat de Sneker mannen de competitie op 23 september starten in Enkhuizen bestond uit een 3-kamp in de eigen Sneker sporthal. De tegenstanders van afgelopen zaterdag waren DIO Bedum H1 & Pegasus H1.

Wedstrijdstart: 13.00 DIO Bedum H1

Nadat de mannen hier en daar los gemasseerd en behandeld waren door respectievelijk Bareld en Jarno mochten ze om 13.00 aantreden tegen DIO Bedum H1.

Een team wat nog niet helemaal compleet was en enkele basisspelers misten.

Het team van Kamphuis ging direct goed van start en begonnen de 1e en 2e set scherp.

Met veel servicedruk was de block-defense goed op orde waardoor de Sneker mannen de 1e en de 2e set naar hun hand konden zetten.

Dit resulteerde in een 2-0 voorsprong waarna de 3e set, vanwege gebrek aan scherpte de winning mood niet door kon worden gezet. Toch wisten de mannen met 2-1 de eerste wedstrijd te winnen en zo hun eerste winstpartij in eigen huis op naam te schrijven in het nieuwe seizoen.



15:00 DIO Bedum H1 – Pegasus H1

DIO Bedum en Pegasus mochten zich daarna meten aan elkaar. Deze wedstrijd werd een 2-1 overwinning voor DIO. En waar duidelijk werd dat de mannen van Sneek nog wel scherp moesten blijven voor de wedstrijd van 17.00 tegen Pegasus H1.



Laatste wedstrijd: 17:00 VC Sneek H1 – Pegasus H1

Na een lange onderbreking en het analyseren van de tegenstanders mochten de Sneker mannen zich opmaken voor hun wedstrijd tegen Pegasus. Waar dit vorig jaar als ware thrillers werd omschreven door menig mens mochten de teams zich nu wederom aan elkaar meten.

De mannen uit Sneek gingen flitsend van start en door wederom ontzettend veel service druk werd Pegasus de 1e set verslagen met 25-13. Een fantastische start voor de mannen die in de tweede set poogden het niveau van de eerste set vast te houden, dat lukte ze helaas niet. Gebrek aan scherpte en een beter spelend Pegasus resulteerde in een 2-1 verlies. Na de wedstrijd werd er vanwege de speciale band met de mannen uit Nijmegen een hapje en een drankje hebben gedeeld in de kantine.



Reactie Edward Kamphuis

Coach Edward Kamphuis had de volgende opmerking na het laatste voorbereidingstoernooi: “Ondanks het verlies van de tweede wedstrijd heb ik dit weekend rental sets gezien, waarin we ons beste volleybal hebben gezien tot nu toe. We zijn klaar voor de competitie.”



Afsluitend zijn wij klaar voor de competitie start in Enkhuizen en mogen we onze eerste officiële wedstrijd gaan spelen in de Topdivisie!



Aankomende zaterdag 16.30 in Enkhuizen.