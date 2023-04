Laatste ronde voor de Sneker squashers!

SNEEK - Het seizoen voor de squashers van Team 1 van sportrestaurant De Stolp zit erop. Afgelopen vrijdag is de eindstand bepaald. De Snekers eindigden op de 6e plek, stevig in de middenmoot, een mooi resultaat. In dit bericht maken we de stand op van een bijzonder seizoen.

Een 6e plek

Het team behaalde de 6e plek in 16 speelronden met gemiddeld 7 punten per ronde. 13 spelers maakten hun opwachting in het eerste. De start was memorabel: in drie ronden haalde het team de maximale score van 45 punten, een unieke prestatie. In de vijfde ronde zou het team weer de maximale 15 punten scoren, een vliegende start in de eerste helft. Verder was er een ontelbaar aantal tie-breaks in de wedstrijden. Tot twee keer toe moesten alle individuele punten geteld worden omdat de gamescores tot gelijkspel leidden. Het team werd Herfstkampioen. In de tweede helft werd het lastiger om de vaste kern op te stellen, waardoor veel gewerkt moest worden met invallers (bedankt Imco, Hayo, Hendrik, Hylke, Richard, Tim, Xander!). De middenmoot werd de natuurlijke plek van het team in plaats van de subtop van deze zware competitie. Na deze bijzondere teamprestaties staan hieronder opvallende individuele prestaties.

Meeste winstpartijen

Ronny Ouderkerken en Ivar van Asten wonnen beide 6 uit 14 wedstrijden. Beide speelden ook de meeste wedstrijden. Daarna kwam Lukas van der Sluis met 8, waarvan hij er 4 won.

Hoogste winstpercentage

Tristan Keenan liet het hoogste winstpercentage uit het meeste aantal wedstrijden noteren: 5 uit 5. Richard Schrader en Hayo Dijkstra scoorden ook 100% (1 uit 1). Daarna is zeer vermeldenswaard dat Hylke Dijkstra 80% scoorde (4 uit 5).

Wedstrijd van het jaar

Ivar van Asten speelde een topwedstrijd tegen een top 50 speler. Op papier maakte hij 1% kans op winst, maar dat ene procent verzilverde hij wel: 6-11, 11-7, 6-11, 19-17, 11-8.

Hoogste gamescore

Deze score werd bereikt in de genoemde wedstrijd van Van Asten: 19-17. De meeste games houden bij 11 op.

Snelste stijger op de ranglijst

Tristan Keenan is dit seizoen de top 50 van de nationale ranglijst binnen geschoten en eindigt het seizoen op plek 36. Het einde is nog niet in zicht voor dit talent.

Coach van het jaar

Na de uitval van topcoach Glenn Keenan pakte Bea Spitse het stokje succesvol over. En passant maakte deze top 25 speelster haar rentree als competitiespeler na enkele jaren van afwezigheid.

Pechvogel van het seizoen

Lukas van der Sluis had grote plannen voor het seizoen, maar moest dat helaas bijstellen omdat hij geblesseerd uitviel.

Comeback van het jaar

Hylke Dijkstra kwam dit seizoen 2-0 achter tegen zijn tegenstandster uit Amsterdam en het lukte hem met enige moeite om de boel om te draaien. Op het nippertje pakte hij de winst door de vijfde game met 13-11 te winnen. Nagelbijten.

Beste invaller

Met zijn 80% winstpercentage was Hylke Dijkstra de beste invaller van het 1e team.

Meeste tiebreaks

Er waren idioot veel tie-breaks dit seizoen, wat iets zegt over de spanning die er tussen de tegenstanders was in deze zware competitie. Iedereen droeg hieraan bij.

Poedelprijs

Xander Jongejan droeg het minste bij aan de totaalscore van het team (0 uit 3, 1 game gewonnen), maar daar staat tegenover dat hij wel weer heel leuke stukjes over de wedstrijden schreef.

Seizoen klaar en nu?

De plaatselijke laddercompetitie gaat nog een paar weken door. Nieuwe inschrijvers zijn welkom! De Vrijdagavond Inloopavond gaat ook nog even door. Heb je vrijdagavond zin om een balletje te slaan? Kom gerust langs. Ervaring niet vereist, zin in een leuke avond wel. Of huur een baan met je vrienden. Squash is één van de gezondste sporten ter wereld. En ondertussen trainen de competitiespelers van De Stolp onder leiding van Bea Spitse door in voorbereiding op het volgende seizoen. Tot in september!

Verslag: Xander Jongejan