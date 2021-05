Laatste loodjes van een bijzondere corona wereldreis

Nu wel welkom

Ongeveer 1 jaar geleden was het Friese opleidingsschip daar ook omdat ze halsoverkop uit de besmettingshaard van de Caraïben was gevlucht. Toen mocht men niet aan land. Mannen in maanpakken brachten vers eten met een bootje. Daarna werd vriendelijk verzocht om snel weer door te varen.

Nu mogen de 14 tot 17 jarige scholieren na een PCR-test wel aan wal. Met minder dan 200 actieve gevallen op alle eilanden bij elkaar zijn de Azoren een veilige plek om mooie excursies te houden en veel te leren. Inmiddels zijn de Masterskip-leerlingen dan ook al bijna een maand aan boord. De behoefte aan vaste grond is groot.

Verdwaald op zee?

Het Friese zeilschip zeilt al weken met hoge vaart van Sint Maarten naar Europa toe. Of dat allemaal exact de goede kant op gaat weten ze aan boord niet… Ervaren kapitein Richard Slootweg heeft alle digitale systemen die de positie weergeven afgeplakt en zeilt met zijn team alleen op de zon en de sterren de oceaan over. Op een dag met veel wolken is dat lastig. Dan weten de leerlingen dat ze zich in een bepaalde cirkel van 200 kilometer bevinden. Omdat er nergens land is en de diept tegen de 6000 meter loopt, maakt dat niet uit. Als het de volgende dag weer onbewolkt is, wordt de navigatie weer preciezer.

Veilig

Het in coronatijd laten doorgaan van de reizen is een succes. Het is heerlijk voor de trainees om deze reis van hun leven toch te kunnen maken. Het team van de Wylde Swan en Masterskip heeft laten zien dat het een veilige onderneming was: In 7 maanden tijd zijn er geen besmettingen aan boord geweest.

Aankomst en vertrek

Begin juni komen de jonge wereldzeilers weer thuis. Na 7 weken aan boord met leeftijdsgenoten zullen ze weer moeten wennen aan leven op de wal met hun gezin. De Wylde Swan zelf krijgt minder tijd om bij te komen. Na een week onderhoud en reparaties vertrekt het zeilchip naar het hoge noorden om bij IJsland expedities te gaan uitvoeren.

www.wyldeswan.nl