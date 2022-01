Laatste Elfmerenschaatstocht 25 jaar geleden

SNEEK - Vandaag is het 25 jaar geleden dat die andere grote schaatstocht, De Elfmerentocht, werd gereden. Vier dagen na de Elfstedentocht, met start en finish in Sneek.

Het was op woensdag 8 januari 1997 de 12e keer dat de Elfmerentocht kon worden georganiseerd, een tocht van 115 kilometer over 11 meren en poelen door Zuidwest Friesland. De weersomstandigheden waren prima en er lag nog meer dan genoeg ijs. Op een vijftal klúnplekken na was de ijsdikte tussen de 15 en 25 centimeter over de hele route. Dat kunnen we ons 25 jaar later al bijna niet meer voorstellen.

De tocht verliep verder soepeltjes. De vele deelnemers beleefden een prachtige schaatsdag. De organisatie had geleerd van de chaos bij de start van de tocht in 1987, toen er lange files richting Sneek ontstonden en de schaatsers uren moesten wachten voor ze het ijs op konden.

Van de 12.000 die een startbewijs hadden, reden uiteindelijk 9.600 schaatsers de tocht van 1997. Niet iedereen verscheen dus aan de start. Waarschijnlijk kwam dat omdat de tocht op de doordeweekse woensdag werd gehouden en op dezelfde dag in Groningen De Noorder Rondritten, een tocht van 154 kilometer, op het programma stond.

Wie nog even terug wil blikken naar de Elfmerentocht van 1997, kijk dan op de website elfmerenschaatstocht.nl en blader door de knipselkrant. Hopelijk komt ook deze grote schaatstocht nog een keer terug!