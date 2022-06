Laat Sing-a-Longconcert Sneker muziekkorpsen in het Rasterhoffpark blijvertje worden

SNEEK- Het Stedelijk Muziekkorps Sneek en Fanfareorkest CMV Harmonie Sneek/Excelsior Scharnegoutum vierden zondagmiddag samen hun 100-jarig bestaan met een Sing-a-Longconcert in het Burgemeester Rasterhoffpark in Sneek. Een uniek concert op een unieke locatie waarvan veel te weinig gebruik van wordt gemaakt. Laat ervan af nu een blijvende verandering in komen. De Arena van het park leent zich uitstekend voor dergelijke concerten!

Vergunningen

“We zijn superblij dat we dit concert met beide jubilerende korpsen op deze locatie kunnen doen. Het heeft nog wel een beetje voeten in de aarde gehad bij de gemeente om de vergunningen rond te krijgen maar uiteindelijk werkte de gemeente helemaal mee want ze vonden het prachtig dat er weer wat ging gebeuren in het Rasterhoffpark. Er is nog nooit een concert geweest. Het was wel de bedoeling dat in deze arena wat optredens zouden worden georganiseerd. Wij zijn heel blij dat we dat hier nu kunnen geven”, vertelt Stedelijk Muziekkorps voorzitter Bob Somsen vlak voor aanvang van het concert.

Drie gezamenlijke repetities

“We hebben drie gezamenlijke repetities gehad in het Kleine Bogerman gebouw. Dat was al fantastisch, de samenwerking ging vanaf het begin al helemaal goed. We hadden een gezamenlijke commissie om het op poten te zetten. De grootste uitdaging is nu dat het straks lekker samenspeelt en dat er niet iemand op een andere maat zit te toeteren dan een andere”, aldus Somsen.

Concert

Een kwartiertje later, ‘Sneker Kertierke’, klinken de eerste tonen van de jubilerende orkesten: ‘Everybody Needs Somebody to Love’, van The Blues Brothers. Al rap vervolgt door ‘Als de morgen is gekomen’ van Jan Smit. Er wordt al voorzichtig meegezongen door het publiek dat in de loop van het concert maar groeit en groeit. Schatting is moeilijk, maar het zit ergens tussen de 300 en 350 in. Ook toevallige zondagmiddagwandelaars schuiven aan!

Ondertussen waait hier en daar een muziekstandaard om en dwarrelt de bladmuziek in het rond. Het mag de pret niet drukken. Hier en daar komen de tubes zonnebrandcrème tevoorschijn, het weer kan gewoon niet beter. Bakjes met heerlijk vers zomerfruit worden gedeeld. Parkwachter Ype van der Werf, zal later zelfs met een tube zonnebrandcrème rondgaan om een enigszins kale schedel van een van de muzikanten liefdevol in te smeren!

Dan is het tijd om te gaan staan, op verzoek van opperspreekstalmeester Henk van de Berg, gaat het publiek staan. ‘Want de Koningin komt er aan!’ Het blijkt de muzikale ‘Queen’ te zijn met ‘We will rock you’, even later vervolgd door ‘We are the Champions’. De sfeer komt er steeds meer in bij het publiek en de muziekkanten. Het plezier spat ervan alle kanten vanaf. Verschillende solopartijen van de korpsleden krijgen applaus. En terecht. Het moet een euforisch gevoel geven om in deze ambiance te mogen spelen. De beide dirigenten, Tseard Verbeek van het Stedelijk en Arend Gerds van de Harmonie, beleven zichtbaar plezier aan het evenement.

Abba Gold, een medley van Songs of the Wizz, Deep Purple hits volgens alvorens het concert Als Everybody needs somebody opnieuw klinkt komt de finale van de muzikale feestmiddag nabij. Met Bella Ciao zwaaien de muzikanten de bezoekers vrolijk uit. Uiteraard naar een tot ziens want in het najaar houdt Het Stedelijk Muziekkorps haar grote jubileumconcert in Theater Sneek en de fanfare viert dan met oud-leden haar eeuwfeest. Het grote jubileumconcert van de Harmonie, dat sinds kort samenwerkt met Excelsior Scharnegoutum, is in mei 2023.

Samengevat: Prachtige muzikale middag gehad, die naar meer smaakt!



Henk van der Veer